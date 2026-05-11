O Arouca continua a ser a besta negra do Gil Vicente. Em 19 confrontos, os lobos nunca perderam com os galos e este encontro não foi exceção. Os arouquenses voltaram a ser melhores e venceram bem, deixando os gilistas a ver a Europa por um canudo. Está a três pontos do Famalicão e só a vitória em Alvalade e a derrota dos famalicenses permite chegar à Liga Conferência.

Os golos surgiram todos na segunda metade. Kuipers abriu o marcador para o Arouca e Luís Esteves empatou para os de Barcelos. A resposta da equipa forasteira foi letal, com Barbero e Fukui a fechar o marcador. Os galos nunca conseguiram travar a saída de bola dos visitantes e acabaram por perder o último jogo da época a jogar dentro de casa.

Para a receção aos arouquenses, César Peixoto fez duas alterações no onze em relação ao jogo com o Rio Ave. Martín e Héctor passaram à condição de suplentes e Agustín e Gustavo Varela assumiram a titularidade. Do outro lado, Vasco Seabra mudou apenas uma peça, devido a castigo. Hyunju, que viu o vermelho diante do Santa Clara, foi rendido por Gozálbez.

O Arouca esteve melhor no primeiro tempo. Os lobos tiveram mais bola e mais perto da baliza gilista. Ainda assim, também não criaram uma grande oportunidade de golo. Barbero e Djouahra tiveram nos pés os remates, mas, em ambos os casos, Dani Figueira mostrou-se seguro. Os galos entraram a pressionar alto, no entanto falharam sempre os timings e não conseguiram parar os arouquenses.

Insatisfeito, César Peixoto lançou para a segunda parte Cáseres e Joelson, nos lugares de Agustín e do médio Zé Carlos. Os gilistas entraram mais fortes e roubaram a maior percentagem de posse de bola aos de Arouca. Porém, excetuando um remate de Gustavo Varela à figura de Arruabarrena, o perigo continuava longe das balizas.

A face do jogo mudou ao minuto 61. Lançamento de linha lateral atirado longo para a área e Kuipers a aparecer ao primeiro poste a cabecear para golo. A resposta surgiu dois minutos depois. Luís Esteves recebeu o esférico à entrada da área e com um remate seco, rasteiro, fez a igualdade. De seguida, os de Arouca voltaram a passar para a frente do marcador. Gozálbez isolou Barbero que, à saída de Dani Figueira, atirou colocado para golo.

A turma barcelense queria mais do jogo e foi para cima dos lobos. Contudo, acabaram por ser os forasteiros a marcar. Fukui pegou no esférico a meio do meio-campo, foi por ali fora e rematou para golo. Até ao final, destaque para um livre direto de Murilo que ainda tirou tinta ao ferro, no entanto os três pontos foram para Arouca.

FIGURA: Fukui (Arouca)

Que jogaço do nipónio ao serviço do Arouca. Fukui encheu o meio-campo arouquense, sendo sempre um dos jogadores mais ativos e que mais lutou pelo triunfo. Acabou por ser premiado com um excelente golo. O japonês pegou no esférico a meio do meio-campo, foi por ali fora sem ser travado por ninguém e disparou para o fundo das redes, selando o triunfo forasteiro.

MOMENTO DO JOGO: Primeiro golo

Depois de 60 minutos sem ocasiões flagrantes de golo, o Arouca chegou à vantagem por Kuipers. O tento teve o condão de agitar a partida e de a tornar mais aberta e com mais motivos de interesse.

POSITIVO: Luís Esteves (Gil Vicente)

Foi o único a remar contra a apatia do galo. Luís Esteves voltou a pautar todo o jogo dos barcelenses e ainda fez o gosto ao pé. O remate de fora da área, rasteiro, levava a certeza de balançar as redes. Muita qualidade nos pés do número 10 dos galos.