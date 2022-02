O Sporting é o clube mais representado na equipa da jornada na Liga, com três jogadores: Matheus Reis Gonçalo Inácio e Pablo Sarabia.

O onze feito através das notas combinadas do Maisfutebol e da SofaScore tem ainda dois jogadores do Gil Vicente, Zé Carlos e Pedrinho; e outros dois do Arouca, João Basso e Bukia. O avançado congolês dos arouquenses é, de resto, o jogador com melhor pontuação da jornada.

Os restantes jogadores são o guarda-redes Paulo Víctor (Marítimo), que repete a eleição pela segunda semana consecutiva; Gustavo Sauer (Boavista), Otávio (FC Porto) e Ricardo Horta (Sp. Braga), que também é um ‘repetente’ da equipa da jornada anterior.