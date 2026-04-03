César Peixoto: «A equipa mostrou personalidade e carácter e a vitória é justíssima»
Treinador do Gil Vicente orgulhoso da época que a equipa está a fazer
César Peixoto, na sala de imprensa, disse que a vitória do Gil Vicente é justíssima e que pecou por escassa. O técnico referiu que a equipa está a fazer uma grande época e que os jovens da formação, tendo qualidade, vão ter a sua oportunidade.
Análise ao jogo.
Acho que foi um jogo muito completo da equipa e pouco permitimos ao Aves. Dominámos, criámos muitas situações de golo e podíamos ter feito mais. A equipa está de parabéns, mostrou personalidade e carácter e, por isso, acho que é uma vitória justíssima. É um prémio para os adeptos que compareceram em grande número e vieram ajudar. Mérito dos jogadores que acreditaram.
Era a resposta que estava à depois de cinco jogos sem vencer?
Vimos de uma fase diferente. Com o Alverca a bola ia ao lado e acaba por entrar, nos Açores sofremos um golo no último lance, mas que perdemos pontos. Os indicadores foram sempre positivos e por isso era importante regressar às vitórias e manter a baliza a zero. É uma vitória que nos sabe bem, mas que não nos surpreende. Seguimos o nosso caminho, batemos muitos recordes, temos feito uma época fantástica e este resultado confirma o que temos feito.
Troca de guarda-redes porquê?
Nós trouxemos o Lucão porque tem muito potencial, mas não deixamos de acreditar nele. É a primeira vez na Europa, precisa de crescer, as coisas não lhe estavam a correr da melhor forma e o Dani tem estado a trabalhar bem e, por isso, decidimos colocá-lo a jogar. Acredito muito do coletivo.
Estreia de Weverson e Gil Martins
Ainda falta seis jogos. Acreditamos no Weverson, é uma boa opção para o Konan que tem sido titular, mas que tem tido algumas lesões. Ele veio da pré-época, teve uma lesão que o atrasou e o Konan agora tem de trabalhar bem porque tem alguém a morder os calcanhares. O Gil Martins tem estado muito bem nos sub-23, faz parte do projeto do Gil Vicente, tem treinado connosco e mostrou que tem qualidade para estar connosco. Surgiu a oportunidade e para mim a idade é só um número. É importante que os miúdos saibam que estejam atentos e que, se as oportunidades surgirem, vão ser aproveitados.