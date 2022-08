Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 2-1 frente ao AZ Alkmaar:

«Todos sabíamos que isto era a primeira experiência. O primeiro objetivo foi conseguido, ao passarmos a primeira eliminatória. Nesta eliminatória não conseguimos, mas a diferença entre as duas equipas não era assim tão grande.

Não é positivo porque não chegamos a esta fase. Os jogadores trabalharam imenso em prol de outro resultado. Outra palavra para os adeptos que estiveram cá a lutar. Aproximamos um pouco as forças dos dois lados.

[Sofrer dois golos após as substituições] Coincidiu com esse momento. Se tivesse resultado para o nosso lado, éramos uns iluminados, mas assim não foi. Tentei acrescentar algo mais ao ataque da equipa e dar frescura. Sofrer dois golos assim é difícil, mas os jogadores deram uma boa resposta.

A diferença entre as equipas não se refletia naquilo que foi o primeiro resultado. O AZ também teve a sua possibilidade. Era difícil, naquilo que era o objetivo de fazer cinco golos, mas ficamos mais perto do objetivo de conseguir uma vitória.

[é utópico as equipas portuguesas pensar chegar mais longe?] Esta Conference League está muito valorizada. Hoje jogaram duas equipas que ficaram no 5.º lugar dos respetivos campeonatos, mas têm orçamentos com diferenças astronómicas. A verdade é que equilibramos as forças. Isso só pode fazer crescer as equipas portuguesas. Temos de olhar de forma benéfica e pensar que podemos crescer.

[muitas substituições foi para mostrar que a prioridade é o campeonato?] O grande objetivo sempre foi o campeonato, mas o objetivo de hoje era ter um resultado positivo. A equipa já fez sete jogos e na próxima semana já vai a caminho dos nove. A gestão tem sido feita para que os jogadores possam dar boas respostas sem lesões e para já não têm acontecido.»