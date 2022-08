FIGURA: Boselli

Só entrou no decorrer da segunda parte, mas mostrou logo outro andamento. Boselli, que já havia marcado em Riga o primeiro golo europeu do Gil Vicente, fez agora o último. Mas teve oportunidade para fazer, pelo menos, mais dois, valendo a boa intervenção do guardião neerlandês.

MOMENTO DO JOGO: Dois golos em cinco minutos

Se nos Países Baixos o AZ Alkmaar fez três golos em dez minutos que, praticamente, sentenciou a eliminatória, em Barcelos a formação neerlandesa fez dois em cinco e arrumou com o vencedor do jogo. Evjen fez o primeiro e Reijnders fez o segundo.

OUTROS DESTAQUES

Brian: Estreia europeia, e na época, do jovem guarda-redes formado no clube barcelense. Brian mostrou-se seguro e confiante e não foi por ele que o Gil Vicente perdeu.