Morreu o antigo presidente do Gil Vicente, Bártolo Paiva.

Numa nota oficial, na manhã desta terça-feira, o clube de Barcelos emitiu uma nota de condolências por Bártolo Paiva, que era o mais antigo ex-presidente do Gil Vicente ainda vivo.

«O Gil Vicente Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Bártolo Paiva, figura emblemática e respeitada do nosso clube. Para lá de membro do corpo diretivo em vários momentos, Bártolo Paiva era o mais antigo ex-Presidente do Gil Vicente FC em vida. Até sempre», referem os barcelenses.