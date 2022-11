O Gil Vicente está a contas com um problema no eixo central da defesa para a visita ao Benfica, agendada para as 18h00 do próximo domingo, num encontro da 13.ª jornada da Liga.

Além de Tomás Araújo, que já não poderia jogar na Luz visto que está cedido pelos encarnados aos gilistas, também Lucas Cunha, habitual titular ao lado do capitão Rúben Fernandes, vai falhar o encontro do campeonato, depois do vermelho direto que recebeu nos instantes finais do jogo com o Arouca, para a Taça de Portugal, por falta sobre Tiago Esgaio.

Os barcelenses acabaram goleados por 4-1 em casa e eliminados na 4.ª eliminatória.

Assim sendo, além de Rúben Fernandes, Carlos Cunha só tem outro central de raiz no plantel: trata-se de Né Lopes, jovem de 22 anos da formação, que ainda só cumpriu um jogo em 2022/23, na 3.ª eliminatória da Taça, frente ao Serpa.