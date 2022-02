O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, em declarações na flash interview da BTV, após a vitória frente ao Benfica (2-1), em jogo da 20.ª jornada da Liga:

[Análise] «Sabíamos que íamos encontrar um bom Benfica, com qualidade, mas hoje fomos muito fortes, tivemos uma grande personalidade. Não é fácil chegar aqui e impor o nosso jogo. Fomos muito organizados. Sabíamos que se fizéssemos o nosso jogo, poderíamos intranquilizar a equipa do Benfica. Mas quero enaltecer o brilhantismo dos meus jogadores, são inexcedíveis. Estou muito feliz por eles.

Entrámos muito bem no jogo, isso era fundamental para o nosso sucesso. Fomos bastante agressivos no bom sentido e tirámos a bola ao Benfica. Se o Benfica marcasse primeiro, seria muito difícil alterarmos o rumo das coisas. Mas quisemos pressionar alto, ter bola e estou muito feliz com os jogadores.

[Até onde vai este Gil Vicente, que reforça o quinto lugar] Os adeptos podem estar bastante felizes, nós também estamos. Mas temos os pés assentes na terra, é jogo a jogo, mas agrada-me a alegria dos meus jogadores. Fizemos um jogo brilhante, a roçar o brilhantismo.»