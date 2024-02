Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Benfica por 3-0 na Luz:

«Fomos uma equipa personalizada durante o jogo. Pressionámos sempre alto, com as linhas subidas e tivemos boa posse de bola com qualidade em largos momentos do jogo. Teríamos era de ser mais agressivos e incisivos no último terço, porque até chegámos com relativa facilidade ao último terço algumas vezes. Mas depois estávamos a querer embrulhar muito a bola. Teríamos de fazer mais cruzamentos e remates.

Sofremos dois golos num momento do jogo em que até somos fortes: duas bolas paradas, sem bem que na primeira acho que há um bloqueio bastante forte ao Rúben, que não conseguiu chegar à bola. Mas não podíamos ter sofrido esses golos de bola parada, porque são momentos em que somos fortes.

O Benfica foi de extrema eficácia nos remates que fez à nossa baliza.

Na segunda parte falámos que teríamos de ser mais acutilantes no último terço. Melhorámos o nosso número de remates, mas aquele terceiro golo logo no início da segunda parte complicou muito.

Mas creio que deixámos uma imagem de uma equipa que sabe aquilo que quer e o que faz, com boa qualidade e ideia de jogo. (...) Mas creio que estamos num bom caminho e os bons resultados vão continuar a aparecer.»

[Foi surpreendido com a titularidade de Alexander Bah e a mudança de posicionamento de Aursnes?]

«Surpreendeu-me um pouco, mas independentemente de quem quer que jogue, são sempre jogadores de muita qualidade. Foi uma surpresa, mas em termos estratégicos não mudou o que tínhamos preparado para o jogo.»