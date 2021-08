Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 3-0 frente ao Boavista:

«Estou muito feliz pelos meus jogadores e pelos adeptos, que compareceram e apoiaram incansavelmente os jogadores. Isso foi determinante para este jogo bem conseguido. Os jogadores tiveram um trabalho fantástico, um compromisso enorme, uma vontade enorme de jogar bem e ter um futebol positivo.

[exibição de Fran Navarro] Ele aporta à equipa um conjunto de valências que faz com que a nossa equipa fique mais forte. É o primeiro a pressionar, tem uma capacidade de trabalho fantástica, percebe bem o jogo e ainda tem muito para crescer. Estamos a fazer um trabalho individual com ele para que possa ser cada vez melhor e que permitam tornar um jogador diferente e que dê ainda mais coisas à equipa.

[influencia do golo madrugador] um golo no começo traz sempre confiança às equipas e não podemos esconder que o futebol vive muito disso. Mas queremos que o nosso ADN seja este. Na Taça da Liga fizemos um jogo semelhante, mas não tivemos sorte. Temos uma ideia de jogo clara, com um futebol positivo. Só vale três pontos, ficamos felizes, mas a partir de amanhã já estamos a pensar no jogo com o Portimonense. Espera-nos uma liga muito competitiva».