Depois da estreia vitoriosa frente ao AVS, Bruno Pinheiro garantiu que o Gil Vicente vai ser «mais consistente» no jogo de domingo, frente ao Estoril Praia, relativo à terceira jornada da Liga.

«Podemos esperar um Gil Vicente mais consistente durante o jogo, mais consciente da interpretação defensiva e ofensiva. Embora seja um jogo completamente distinto do anterior [vitória por 4-2, frente ao AVS], a expectativa é que, com mais treinos juntos, mais consistentes seremos», apontou o técnico dos gilistas na antevisão ao encontro.

Apesar das duas derrotas nas primeiras jornadas do campeonato, Bruno Pinheiro notou um crescimento nos estorilistas.

«Tiveram uma derrota pesada [4-1] frente ao Santa Clara, mas, na jornada seguinte, só perderam por 1-0, e com um golo de bola parada, frente ao Vitória de Guimarães. Existiu uma mudança radical nos números do jogo. Eu não olho para tabela e vejo apenas uma equipa com zero pontos, vejo um Estoril que cresceu da primeira para a segunda jornada», considerou.

O treinador do Gil Vicente não crê que o Estoril seja «um adversário debilitado, mas sim uma equipa mais preparada e capaz». Além disso, destacou que o emblema canarinho «fez um grande investimento em reforços, trazendo jogadores conhecidos do futebol português».

«Acho que vai ser mais difícil do que as pessoas acham, e o facto de já ter trabalhdo no Estoril não é qualquer vantagem, porque os jogadores não são os mesmos. O único que continua é o Dani Figueira, que tem estado no banco», disse o técnico, que passou pelo Estoril em 2020/21 e 2021/22.

No que toca ao Gil Vicente, Bruno Pinheiro apontou que o grupo tem uma margem de evolução. «Tivemos uma ideia de jogo atrevida, conseguimos pressionar o adversário e ficámos felizes pelo resultado. Mas ainda temos muito a crescer, acho que vamos fazê-lo durante toda época. Diria que ainda nem estamos a 50% do que podemos fazer.»

Quanto ao mercado, embora reconheça que os «treinadores querem sempre mais e melhor», está satisfeito com o plantel que tem à disposição.

«Se o mercado fechasse hoje estaríamos tranquilos», concluiu.

O Gil Vicente, já com Sandro Cruz disponível, após cumprir castigo, joga no domingo em casa do Estoril, numa partida agendada para as 18h00, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.