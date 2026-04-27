Na sala de imprensa, Álvaro Pacheco disse que só o Casa Pia quis ganhar e que foi a melhor equipa em campo. O treinador reconhece o mommento difícil, mas acredira que os casapianos vão conseguir.

Análise ao jogo

A equipa que teve mais vontade e que foi melhor em campo foi o Casa Pia. Entrámos muito fortes frente ao Gil que está a fazer um bom campeonato, queríamos tirar a bola ao Gil e levar o jogo para aquilo que queríamos. Penso que a equipa esteve muito bem, mas há situações que nos tiram o foco. Na primeira parte o Gil Vicente foi uma vez à nossa baliza e marcou, grande resposta da nossa equipa e chegamos ao empate. Na segunda parte não tivemos tanto domínio e depois de um jogo a meio da semana começou a faltar a frescura física e com um erro do nosso jogador, sofremos golos. Depois com o antijogo da outra equipa, deixou de haver jogo. Estamos numa posição difícil, culpa nossa, mas não só. Eu acredito, temos três finais pela frente, e que mesmo contra muitas dificuldades. Nós vamos conseguir, o Casa Pia vai conseguir. Temos uma final no domingo, para nós e para o Tondela, e temos de nos focar e jogá-la com estabilidade emocional.

Vitória foge há algumas jornadas

Há pequenas coisas que condicionam. O Casa Pia na primeira falta que faz, leva amarelo. O Cassiano leva uma cotovelada quando vai isolado e estas situações enervam. São pequenos pormenores que fazem a diferença. Temos de manter a tranquilidade. Jogamos contra equipas que lutam por outros objetivos, como o Sp. Braga e o Gil Vicente, e a nossa prestação foi boa. Temos de ser mais resilientes.

Regresso aos golos de Cassiano

É importante é sentirmos que a equipa está a criar muitas oportunidades, eles estarem tranquilos e confiarem na equipa.