Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Casa Pia:

«Não era este resultado que queríamos. Podíamos ter ido para o intervalo com uma vantagem maior, criámos oportunidades mais do que suficientes. Fomos com a margem mínima e, na segunda parte, a sensação que fica é que ficamos receosos, agarrados aos pontos do jogo e acabámos por conceder um golo, num lance que aparentemente está controlado. Empatamos um jogo que, não sendo bem jogado, estava controlado. O futebol é isto mesmo.

[Castillo a titular a fazer de Dominguez] O Maxime [Dominguez] saiu com o campeonato já a decorrer, chegaram jogadores mais tarde e não estão em condições para jogar mais de 45 minutos. Não vou pôr um jogador para tirar aos 30 minutos e o Castillo tem estado muito bem, equilibra muito a equipa, concordo que hoje não tenha estado muito bem.

[a que se deve o receio da equipa na segunda parte?] Temos estado a fazer um campeonato tranquilo e sentimos o peso de ter de ganhar o jogo. Essa vontade de ganhar depois de estar 1-0, retirou-nos o discernimento e ficámos agarrados ao ponto. Não foi positivo».