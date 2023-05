Filipe Martins, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Gil Vicente:

«Se há alguma coisa que ninguém pode apontar a esta equipa é falta de entrega. Mesmo com dez, arriscamos, fomos em busca do empate e tivemos oportunidade de o fazer. Este jogo fica marcado por uma grande primeira parte nossa, onde faltou um passe de finalização, não definimos bem e sem o melhor critério. No entanto condicionamos uma equipa como o Gil Vicente, que tem muita mais qualidade do que o que a tabela mostra. A caminhada que fizemos durante esta época é sinónimo do que é um clube em crescimento.

[Com que sentimento sai desta temporada?] Acima de tudo com o sentimento de dever cumprido. Cumprimos, também, o objetivo de fazer aparecer novos jogadores, que vieram de divisões anteriores e que agora estão nos radares dos grandes clubes. Eu muitas vezes falei do Estoril no início de época, que quando subiu também fez uma grande primeira volta e depois acaba por baixar porque são ritmos diferentes.

É uma equipa muito mais competente e não me deixo levar pelo sentimento de adepto, que é pelos resultados. Tenho o discernimento que, na primeira volta, tivemos uma pontinha de sorte e em alturas de jogo, esses pequenos momentos fazem a diferença. Na primeira volta tivemos coesão defensivo. É um balanço extremamente positivo da época e preparar a próxima».