FIGURA: Fran Navarro (Gil Vicente)

Fran Navarro marcou e o Gil Vicente venceu. Foi o espelho de toda a temporada com o goleador espanhol a chegar aos 17 golos. Na partida frente ao Casa Pia, teve três oportunidades, marcou uma e viu Ricardo Batista impedir as outras duas. Os galos vão sentir saudades do avançado.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Soma

O Casa Pia tinha acabado de sofrer o golo e tentava chegar com perigo à baliza gilista. Contudo, uma entrada imprudente de Soma tirou-o de jogo e deixou os casapianos em inferioridade numérica. Hélder Malheiro ainda mostrou o amarelo e, depois de consultar o VAR, trocou pelo vermelho.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Batista (Casa Pia): Não foi um jogo que tenha dado muito trabalho ao guardião casapiano, mas, quando foi chamado a intervir, Ricardo Batista mostrou-se seguro. Navarro tentou o golo por duas vezes, mas perdeu no frente a frente com o guardião dos gansos. No golo, ainda parou o primeiro remate de Depú, no entanto já não impediu a recarga.

Vítor Carvalho (Gil Vicente): O médio dos galos não sabe jogar mal. Bom a defender, bom nos duelos, com qualidade de passe a atacar, Vítor Carvalho foi o motor do meio-campo gilista. Para o brasileiro não há típicos jogos de final de época, é sempre em alta rotação.