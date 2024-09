Um golo em cada parte e um para cada lado valeu a divisão de pontos entre galos e gansos. Gil Vicente e Casa Pia anularam-se, numa partida que teve duas partes bem distintas. A primeira, bem jogada e com várias ocasiões de golo para os dois lados; uma segunda, com muitas paragens e com poucos motivos de interesse. A divisão de pontos castiga a falta de ambição dos galos no segundo tempo e a persistência dos gansos.

Fujimoto marcou o golo dos gilistas – e que golo! – e Cassiano, lançado na etapa complementar, fez, de grande penalidade, o empate. As duas equipas continuam a meio da tabela, somando ambas sete pontos. Na próxima ronda, o Gil Vicente joga na Luz, enquanto o Casa Pia recebe o Vitória de Guimarães.

Bruno Pinheiro não mexe

Bruno Pinheiro repetiu o onze utilizado em Famalicão e que valeu aos galos um precioso ponto (1-1). Já João Pereira fez duas alterações em relação à equipa que bateu o Moreirense em casa por 3-1. Henrique Pereira, lesionado, saiu da convocatória e Nuno Moreira saltou para o onze. Ainda no ataque, Obeng passou à condição de suplente e Svensson entrou para o seu lugar.

A primeira parte foi repartida, mas foi o Gil Vicente que teve sempre mais iniciativa e mais oportunidades de golo. Zé Carlos foi o primeiro a ficar perto de marcar, após desmarcação de Buatu. O remate saiu um tudo nada ao lado. Pouco depois, após bela jogada coletiva, Mboula disse ‘sim’ ao cruzamento de Sandro Cruz e cabeceou para excelente defesa de Sequeira. O Casa Pia sacudiu a pressão e, após falha na reposição de Andrew, Miguel Sousa atirou para as nuvens uma excelente oportunidade.

Pouco depois da meia hora, os gansos voltaram a ficar perto de marcar. André Geraldes rematou para boa defesa do guardião gilista e, na recarga de Nuno Moreira, Buatu evitou em cima da linha o golo forasteiro. A resposta dos locais surgiu nos pés de Cauê, que depois de roubar o esférico a José Fonte, rematou para defesa segura de Sequeira. A fechar a primeira metade, Fujimoto tirou um coelho da cartola e abriu o marcador. Remate em arco do japonês que levou os galos em vantagem para o intervalo.

Cassiano entrou para marcar

A segunda parte não foi tão bem jogada como a primeira, havendo muitas paragens por lesão, além das substituições. Os galos tentaram colocar gelo no jogo, subindo ao ataque em bloco para não permitir desequilíbrios. O Casa Pia teve mais iniciativa, mais bola, mas sentiam dificuldades em chegar à área gilista. O perigo apareceu de fora de área, com Nuno Moreira e Svensson a rematar perto do golo.

Ainda assim, o Casa Pia acabou por chegar à igualdade. Bola bombeada para a área, Sandro Cruz tenta proteger a bola e acaba por atingir com o braço na cara de Larrazabal. Gustavo Correia considerou grande penalidade e, na conversão, Cassiano não perdoou. Até ao final, os gilistas ainda tentaram voltar à vantagem, mas houve mais coração do que cabeça. A divisão de pontos castiga a falta de ambição dos galos no segundo tempo e a persistência dos gansos.

A FIGURA: Fujimoto (Gil Vicente)

Continua a ser um dos jogadores mais influentes da equipa e, neste encontro, foi premiado com um excelente golo. Perdão, Fujimoto é que premiou e presenteou todos os amantes do futebol com uma boa exibição e um grande golo. Saiu demasiado cedo da partida.

O MOMENTO: Golo de Fujimoto

Golaço do japonês ao serviço do Gil Vicente. Depois de receber o esférico dos pés de Félix Correia, Fujimoto foi por ali fora e, à entrada da área, atirou uma folha seca, em arco, para o fundo das redes. Golaço daqueles que, por si só, valem o preço do ingresso.

NEGATIVO: Segunda parte

Depois de uma boa primeira parte, intensa, com oportunidades para os dois lados e com um grande golo, seria de esperar que o segundo tempo fosse jogado ao mesmo nível. Contudo, houve demasiadas paragens, pouca velocidade e poucas ocasiões de golo.