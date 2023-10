FIGURA: Depú (Gil Vicente)

Terceiro jogo consecutivo a marcar. Estoril, FC Porto e Casa Pia sofreram golos de Mbapú, como é apelidado. O avançado angolano transpira confiança e na hora de atirar à baliza não perdoa. Batalha, trabalha para a equipa e, quando assistido, marca. Disse sim ao passe de Fujimoto e fez o segundo dos galos. Marcou outro, mas estava em fora de jogo por… 7 centímetros.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Pablo Roberto

O Casa Pia estava a conseguir os intentos com que chegou a Barcelos: manter a baliza zero. No entanto, no 58 tudo mudou com a expulsão de Pablo Roberto por pisão a Gabriel Pereira. O Gil Vicente aproveitou para chegar ao golo e conquistar mais três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Pedro Tiba (Gil Vicente): Que jogaço do médio do Gil Vicente. Pedro Tiba recuperou inúmeras bolas na construção do Casa Pia e era o primeiro a lançar o ataque dos galos. Tentou o golo, ainda no primeiro tempo, mas Ricardo Batista não permitiu.

Ricardo Batista (Casa Pia): O guarda-redes do Casa Pia mostrou-se muito seguro e foi mantendo o resultado a zero. Parou os remates de Pedro Tiba e Martim Neto, que levavam selo de jogo, e a bomba de Buta, que ainda esbarrou na trave. Não foi por ele que o Casa Pia perdeu.