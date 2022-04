O treinador Ricardo Soares foi suspenso 15 dias e multado em 2.805 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Recorde-se que o técnico do Gil Vicente foi expulso por palavras dirigidas à equipa de arbitragem na segunda parte do jogo com o Paços de Ferreira, a contar para a 31.ª jornada da Liga. «Isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha», foram as palavras de Ricardo Soares que o árbitro registou no relatório.

Assim, o treinador dos gilistas deve falhar o duelo da próxima ronda com o Sporting em Alvalade e também a receção ao Tondela na 33.ª jornada, regressando apenas para a visita a Guimarães na derradeira ronda da Liga.