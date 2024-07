O Gil Vicente terminou o estágio de pré-época com uma derrota por 1-0 diante do Celta de Vigo, num encontro de preparação disputado no centro de treinos do emblema galego.

A equipa de Tozé Marreco manteve o nulo até aos 73 minutos, quando Douvikas apontou o único golo do encontro.

O Gil Vicente começou com: Andrew; Mutombo, Buatu, Rúben Fernandes e Sandro Cruz; Mory Gbane, Fujimoto, Santi García, Maxime Dominguez e Félix Correia; Depú. Também foram utilizados Brian, Zé Carlos, Gabriel Preira, Felipe, Kazu, Diego Collado, Jorge Aguirre, Facundo Cáseres e Yaya Sithole.

A equipa gilista vai regressar a Arcos de Valdevez, onde estava concentrada em estágio e, no sábado, decorre o «Dia à Gil!», uma iniciativa que vai permitir ao plantel conviver com os adeptos em Barcelos.