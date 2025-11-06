O Gil Vicente anunciou a renovação de contrato com César Peixoto até 2027.

O técnico de 45 anos prolongou o seu vínculo com os minhotos por mais uma temporada e deu a conhecer a novidade num vídeo em que é protagonista.

O Gil Vicente é neste momento a equipa sensação da Liga. À 10.ª jornada, os barcelenses ocupam o 4.º lugar da classificação, com 22 pontos, menos seis do que o líder FC Porto, estando atrás apenas dos três grandes.