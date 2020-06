Vítor Oliveira foi suspenso por oito dias e multado em mais de dois mil euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O castigo surge na sequência da expulsão do técnico do Gil Vicente nos instantes finais da partida frente ao Marítimo, da passada segunda-feira.



Segundo o CD, o treinador de 66 anos colocou em casa «a honra e a reputação» da equipa de arbitragem chefiada por João Bento.



Assim, Vítor Oliveira fica impedido de estar no banco da equipa do Gil Vicente na receção ao Desp. Aves, agendada para 21 de junho.