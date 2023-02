Declaração de Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, na conferência de imprensa no Estádio do Dragão, após a vitória sobre, por 2-1, na 22.ª jornada da Liga:

«Tenho de agradecer aos jogadores, foram merecedores desta vitória, pelo que fizeram hoje e pelo têm vindo a fazer. Em relação à arbitragem, não faz parte da minha estratégia de comunicação. O jogo teve várias fases distintas. Não entrámos bem. Entrámos intranquilos. Sofremos a pressão de um estádio cheio e de um adversário muito intenso. Quando conseguimos estabilizar, conseguimos fazer o nosso jogo. A equipa tem dado respostas muito fortes em situações adversas. Sofrer no Dragão tão cedo podia fragilizar a nossa confiança e o nosso plano para este jogo.

[Sobre a primeira vitória do Gil Vicente em 27 jogos em casa do FC Porto] «Não sabia. É um registo histórico. Sinceramente, o que conta são os três pontos, que são importantes naquilo que é o nosso percurso até ao resto do campeonato.»

[Sobre dificuldade em matar o jogo a jogar 40 minutos com mais dois jogadores] «Tivemos algumas dificuldades em concluir as jogadas. Tivemos muita bola, mas não estávamos a ter discernimento sobretudo no último terço. Serve de aprendizagem para toda a equipa. A forma como se gere o jogo, quando se está em vantagem numérica, é preciso ter muita tranquilidade. Houve momentos em que uns jogadores estavam a tentar acelerar o jogo e outros a tentar acalmar.»

[Evolução de Tomás Araújo] «Todos merecem uma palavra elogiosa pelo esforço. O Tomás tem evoluído, à custa de um trabalho de equipa. Se não houver equipa, os jogadores não conseguem evoluir. A equipa permite espaço para ele mostrar a sua capacidade.»