O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, na conferência de imprensa após o empate a uma bola na receção ao Vizela, na 21.ª jornada da Liga:

«[Pela resposta da segunda parte, a vitória era merecida?] Claramente era mais do que merecida a vitória. Procurámos muito, na primeira parte sem efetivar as nossas jogadas e sem criar muito perigo, na segunda alterámos as dinâmicas e conseguimos criar mais perigo. Depois do golo, continuámos a criar mas numa situação de infortúnio sofremos um golo imerecido.

[O que disse aos jogadores ao intervalo?] Sofremos algumas situações de bola parada e contra-ataque, não tem a ver com organização de jogo mas da bola parada, algo em que não estivemos tão bem. A equipa foi a mesma em termos de dinâmica, mas na primeira parte tivemos dificuldades que na segunda não tivemos. [O Vizela] baixou muito as linhas à espera do nosso erro, estávamos sem encontrar espaço e tinham muita gente à volta da baliza, era difícil chegar lá e isso leva a perdas que dão contra-ataques. Pedimos [aos jogadores] para acelerar, jogar mais rápido - a um dois toques - porque isso faz a diferença. Acelerámos os processo.

[Fragilidades defensivas reveladas na primeira parte] Não concordo com as fragilidades, sofremos um bocado na transição defensiva, mas mais na bola parada. Por algumas mudanças que estávamos a experimentar também. Normalmente, até temos uma boa reação à perda e jogadores a anteciparem a perda de bola. A linha defensiva, os médios ou os laterais estão sempre preparados para perder a bola, isso é normal acontecer quando temos tanto tempo a bola. Às vezes, a reação é mais forte ou menos forte e isso pode fazer com que saiam dessa pressão e encontrem espaços na profundidade. Quando se ataca numa linha subida, é normal que ataquem a profundidade, com avançados fortes como o Osmajic a segurar a bola. Óbvio que vão ter sempre alguma oportunidade, mas não me parece que seja uma fragilidade.

[Expulsão de Vítor Carvalho] Foi uma infelicidade do Vítor. O primeiro amarelo foi um bocado excessivo.

[O que faltou para aguentar a pressão final do Vizela?] Eles também mudaram, meteram tudo, avançados muito fortes a segurar jogo e a atacar os espaços, forte presença na área que cria sempre dificuldades. Faltou alguma clarividência. Ainda tenho de ver melhor últimos 15 minutos para ter uma noção mais clara e naquele momento já estava um bocado emotivo demais no jogo.»