O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a derrota frente ao Benfica (2-0), na 30.ª jornada da Liga:

«[Sente que o Gil concedeu o golo na fase em que estava melhor?] Foi um jogo difícil, como prevíamos. Conseguimos aguentar a falta de eficácia do Benfica, estivemos bastante organizados no início, faltou alguma clarividência na primeira linha de pressão. Os lances de fora de jogo que deram dois golos são uma coisa que trabalhamos, faz parte da nossa organização. Na segunda parte, sofremos um golo contra a corrente e que mudou o jogo.

[Golo de Chiquinho fez diferença?] Fez a diferença, o ritmo do jogo foi muito alto de início, quebrámos em alguns momentos e esse foi um deles. Com a frescura deles, com os jogadores que entraram, fizeram o golo.

[Sai frustrado?] A frustração é pelos jogadores, mereciam pelo sacrifício que tiveram em todo o jogo. Levar um golo aos 75 minutos contra a corrente é difícil.

[Faltou sentido de urgência ofensivo?] Não. Não faltou sentido de urgência, faltou alguma eficácia. Uma coisa é jogarmos contra equipas com objetivos diferentes, em que a nossa capacidade de criar oportunidades vem mais ao de cima, mas acabámos por criar e faltou eficácia.

[Não ganha há sete jogos. Está preocupado?] Não, de todo. É uma pergunta recorrente, sei que é um facto, os resultados não são os melhores, temos o jogo com o Desp. Chaves, em que devíamos ter saído com a vitória, com o Sp. Braga podíamos ter tirado mais qualquer coisa, mas foi um jogo desequilibrado em alguns momentos. Há jogos que não nos correram bem, como frente a Estoril, Rio Ave e Portimonense, mas não mexe com as coisas. Analisámos, vemos e comunicámos com os jogadores que as coisas não estão a sair a nível de eficácia, sobretudo. Obviamente o Benfica tem outros argumentos, mas com a eficácia que nos tem faltado nos outros jogos, podíamos ter saído com outro resultado.

A frustração não é da sequência [negativa], a sequência é má, é um registo, o que interessa é o jogo em si, e podíamos ter tirado mais alguma coisa. Essa é a frustração.

Um dos objetivos era manter a invencibilidade [em casa] em janeiro, foi cumprido, conseguimos esticar.

[Optou por Tiba no lugar de Fujimoto] Foi por uma questão de dar consolidar mais o meio-campo dar mais força, não que o Fuji não a traga, ele acrescenta muitas coisas ao jogo com bola e na pressão, com o Fran [Navarro] e o Tiba não funciona da mesma forma.

[Mais uma boa exibição de Gabriel Pereira. Está a dar-lhe dores de cabeça?] [Dá] dores de cabeça,sim, porque as opções são de grande nível e está a dar uma resposta muito boa. Deu contra o Sporting e em Braga, aqui foi uma resposta ainda mais forte. Dá as dores de cabeça porque tenho soluções com um nível bastante alto.