O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Casa Pia (3-1), em jogo da 17.ª jornada da Liga:

Isto dá crença no trabalho, no que temos feto durante a semana, está a ter resultados. É uma vitória importante em termos motivacionais. As pessoas acreditam e querem continuar.

[O que mudou no Gil] É fruto da qualidade dos jogadores, mais do que outra coisa qualquer. Acreditamos muito no trabalho diário, é a partir daí que aparecem coisas. Na nossa fórmula de trabalhar, é fruto disso.

Em tempos de mercado aberto, assusta um treinador ter um jogador como o Navarro a jogar assim? Não, só quem está mais distraído é que não repara que o Navarro faz grandes exibições em todos os jogos. Temos tido grandes prestações de todos os jogadores, isso deixa-me muito contente.

Objetivo é continuar a ganhar, já no próximo jogo. o objetivo é não abrandar, sem nos iludirmos demasiado, ainda temos muito trabalho para fazer, não está nada feito. Não podemos relaxar.»