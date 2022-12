O técnico do Gil Vicente, Daniel Sousa, assumiu que a receção ao Santa Clara, esta quinta-feira, é preponderante para as ambições dos barcelenses.

«Obviamente que é um jogo muito importante para aquilo que são as nossas aspirações e objetivos na Liga. Falei antes da Taça da Liga começar que a prioridade é o campeonato e dar estabilidade desportiva. Este jogo, sendo o primeiro, tem preponderância, sem dúvida. É o primeiro de uma caminhada, que ainda é longa, e o próximo é sempre o mais importante», afirmou o treinador, em conferência de imprensa.

O sucessor de Ivo Vieira e Carlos Cunha liderou a equipa gilista na Taça da Liga, que resultou na chegada aos quartos de final, onde caiu perante o FC Porto. O técnico sente agora a equipa «motivada» e «ansiosa» para sair do 16.º lugar.

«Em primeiro lugar, estamos ansiosos por começar a competir. O grupo está motivado, quer jogar estes jogos oficiais. Estas paragens são muito longas. A equipa está ansiosa, mas no bom sentido», frisou.

No que toca ao mercado de inverno, Daniel Sousa mostrou-se satisfeito com o atual grupo e diz que possíveis mudanças no plantel ocorrerão de forma «cirúrgica», numa altura em que já foram oficializadas a contratação do brasileiro Marlon Silva ao Paysandu e a saída do japonês Mizuki Arai.

«Não vou mudar o registo em relação àquilo que disse. Eu estou satisfeito com o plantel que tenho. Também disse que pode haver uma ou outra mudança, mas são coisas que têm de ser cirúrgicas. Não vamos mudar só por mudar, até porque já vimos que há um comportamento distinto e eu acredito bastante na motivação dos jogadores, de que vamos mudar. As características não mudam, mas muda o comportamento dentro de campo», argumentou.

Relativamente ao Santa Clara, Daniel Sousa alertou para um adversário «forte», desvalorizando o mau desempenho na Taça da Liga.

O treinador barcelense confirmou ainda algumas baixas no plantel, mas não revelou os possíveis ausentes, uma vez que, a dois dias do jogo, podem ainda recuperar.

O Gil Vicente recebe esta quinta-feira o Santa Clara, às 17h00.