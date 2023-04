Sem qualquer derrota em casa desde que assumiu o comando do Gil Vicente, em novembro, o treinador dos barcelenses, Daniel Sousa, quer manter a invencibilidade na condição de visitado no duelo desta quarta-feira diante do Sporting.

«Gostaria de manter esse registo invencível em Barcelos até ao final da época, mas sabemos da dificuldade da tarefa. A nossa postura será a mesma de sempre, lutar pelos três pontos. Das outras vezes tínhamos missões também difíceis e conseguimos dar a volta», disse o técnico dos gilistas em conferência de imprensa.

Apesar da ambição, Daniel Sousa reconhece que o Gil Vicente vai ter pela frente um jogo de «elevada dificuldade».

«Os desafios são grandes. O bom momento do Sporting está à vista de todos, isso dará ao adversário uma motivação para lutar pelos seus objetivos. Mas, para nós, jogar contra os grandes também é uma motivação extra, que queremos que se traduza em atenção e concentração», frisou.

O treinador dos barcelenses recordou a vitória no Dragão, diante do FC Porto, mas sublinhou que «não é possível estabelecer uma relação direta» entre as duas partidas.

«São momentos e equipas distintas. Obviamente que, se disser que não acredito em vencer, isso seria o meu primeiro erro, até porque queremos, e tenho a convicção de que vamos conseguir vencer o Sporting. Mais de 90% das pessoas não esperava uma vitória do Gil Vicente frente ao FC Porto e acabámos por mostrar a nossa qualidade», realçou.

O Gil Vicente vem de duas derrotas consecutivas, em Vila do Conde e Estoril, contudo, Daniel Sousa considera que «a sorte não esteve do lado da equipa» nos dois jogos.

«Estamos numa posição relativamente confortável, mas não tranquila. Queremos continuar a subir na tabela. Se, em alguns momentos, não fomos eufóricos com os resultados positivos, também agora continuamos com cautela. Queremos fazer o máximo de pontos possível e manter um bom registo de jogo», afirmou ainda.

O guarda-redes Kritciuk e o avançado Ali Alipour continuam de fora das opções dos gilistas por lesão.

O Gil Vicente-Sporting, jogo em atraso da 25.ª jornada da Liga, tem apito inicial marcado para as 20h15 desta quarta-feira. Pode seguir o jogo ao minuto no Maisfutebol.