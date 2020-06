Nuno Manta Santos, treinador do Desp. Aves, na sala de imprensa, após derrota por 3-0 frente ao Gil Vicente:

«Sofrer um golo é sempre fatal, mas sofrer um aos 10 minutos de jogo não é bom e da maneira que o sofremos ainda mais desagradado ficamos. Não tivemos a competitividade que eu pedi à equipa. Ao intervalo eu disse que não é este compromisso que eu quero. O mais importante de tudo não é o resultado, mas sim a atitude que têm em campo.

Na segunda parte fomos mais agressivos, mais competitivos, mais aguerridos, chegamos algumas vezes à área do Gil Vicente, mas não estamos a fazer golos. Defensivamente cometemos muitos erros que em alta competição se paga muito caro.

Durante a semana vimos a trabalhar dois sistemas. Como sabíamos que o Gil Vicente dá muita profundidade aos laterais e que o Kraev aparece muitas vezes como segundo avançado, ao ter a linha de cinco na defesa iriamos dar mais largura e condicionar a bola do Gil Vicente. Pareceu-nos que era o melhor esquema tático para este jogo.

Não gostei da parte defensiva, dos equilíbrios, da reação à perda no jogo de hoje. Gostei da parte ofensiva, onde a equipa conseguiu ter alguma dinâmica. Neste momento não faço contas aos pontos que faltam. Estou preocupado com o jogo e com aquilo que a equipa tem de apresentar. Podíamos ter perdido três ou quatro zero, mas há comportamentos que num profissional tem de existir sempre e hoje na primeira parte houve alturas que aconteceu e o responsável sou eu.»