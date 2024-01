Hugo Vieira anunciou esta quarta-feira a candidatura à presidência do Gil Vicente, numas eleições marcadas para 1 de fevereiro. O antigo jogador do clube promete uma equipa «de pessoas competentes» e «com enorme vontade de fazer acontecer».

Ora uma dessas pessoas já está apresentada: trata-se do também antigo jogador Carlitos, que brilhou no Gil Vicente e no Benfica, que surge ao lado de Hugo Vieira no vídeo de apresentação da candidatura. «Sabemos o que é representar este clube e carregar este símbolo ao peito», diz Carlitos.