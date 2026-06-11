O Gil Vicente anunciou a contratação de Ricardo Esgaio.

O lateral-direito regressa a Portugal aos 33 anos, depois de uma passagem de uma temporada pelos turcos do Karagumruk.

Formado no Sporting, onde fez grande parte do percurso enquanto profissional duas vezes campeão nacional, Ricardo Esgaio assinou pelo clube minhoto um contrato válido até ao verão de 2028.