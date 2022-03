Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Gil Vicente:

«Começamos bem o jogo, entrámos bem, mas depois com o passar do tempo, contra uma equipa mais confiante, que tem tido resultados bons por mérito próprio e, do outro lado, nós com alguma irregularidade em termos de resultados, até porque temos estado bem, e é normal essa intranquilidade ao aproximar-se o apito final.

Foi um jogo extremamente difícil e os jogadores, com essa intranquilidade, não quiseram desperdiçar pontos. Portanto, considero um ponto importante para nós.

[não sofrer golos foi um ponto positivo?] Foi um ponto extremamente positivo e o trabalho não foi muito diferente do costume. Esta semana foi mais recuperar os jogadores e trabalhar a equipa para este jogo. No último jogo fomos um pouco infelizes, mas a equipa até tem estado bem e tem pecado na parte final dos jogos. Por uma ou outra razão temos perdido os jogos e isso retira-nos confiança, até porque gostamos de jogar com bola e os resultados ajudam-nos muito nisso».