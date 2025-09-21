César Peixoto, na sala de imprensa, estava feliz com a exibição da equipa e salientou a justiça do resultado. O treinador do Gil Vicente lembrou que tem a terceira equipa mais jovem da Liga, mas, ainda assim, demonstra muita maturidade e, por isso, não acredita em deslumbramentos.

Tal como tinha dito, não houve deslumbramento neste encontro.

Era importante depois do jogo em Braga não haver deslumbramento. Esta equipa apesar de ser a terceira mais jovem do campeonato é muito madura. Sabíamos que íamos ter pela frente uma boa equipa, mas acho que fomos uns justos vencedores, fomos uma equipa que soube sempre o que fazer com e sem bola. É uma equipa que ganha e que quer sempre ganhar mais, é isto que tiro deste jogo, é a vontade e a fome de vencer. Eu não me deslumbro, por isso a equipa também não. Foi uma semana que se falou muito no Gil Vicente e fomos humildes, por isso não me parece que vá haver esse deslumbramento. Nós não vamos ganhar os jogos todos, mas nós não temos 11 jogadores, temos um plantel com qualidade e vamos tentar rodar a equipa para manter o rendimento em muitos jogos.

Trabalhar em cima da vantagem é uma prova do crescimento da equipa?

Tal como disse, é uma equipa que tem uma maturidade assinalável. Temos crescido muito a esse respeito. Dominamos a primeira parte por completo, na segunda parte sabíamos que o Estoril ia ser mais agressivo e nós esperamos pelos momentos certos para explorar o espaço nas costas. Feliz pela seriedade da equipa e pela fome de vencer. Olhamos todas as equipas olhos nos olhos, lutar sempre pelos três pontos. Jogámos sempre como se estivesse zero a zero para não baixarmos.

Não há titulares no Gil Vicente?

Exatamente. Já muito jogaram, já saíram, já entraram, confio em todos. Acreditámos muito nesta competitividade interna para depois sermos competitivos com os adversários e depois é o espírito de grupo que temos. Quem entra, entra sempre para ajudar e tem qualidade para isso. Hoje foi o Joelson e o Varela que entraram bem. Temos várias opções com qualidade. Quem está a jogar sabe que não pode baixar o rendimento porque quem está de fora está à perna para roubar o lugar. Quero agradecer aos adeptos pelo apoio dado hoje porque vamos sempre honrar as cores que vestimos.