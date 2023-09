FIGURA: Domiguez (Gil Vicente)

Assume cada vez mais o papel de maestro do Gil Vicente, pautando todo o jogo da formação de Vítor Campelos. Sem Fujimoto, a sua influência no jogo ainda foi mais evidente. Além de jogar e fazer jogar, ainda fez o gosto ao pé e também marcou. Com o seu pior é, o direito.

MOMENTO DO JOGO: Bicicleta de Cassiano

Num jogo de loucos, com oito golos, nada melhor do que fechar a contagem com pontapé de bicicleta. Cassiano viu o esférico a pingar à sua frente e não foi de meias medidas: cá vai disto para o fundo das redes, de ângulo já apertado, que parece ter apanhado o guardião gilista de surpresa.

OUTROS DESTAQUES

Depú (Gil Vicente): Estreia a titular do avançado angolano, apelidado pelos compatriotas de Mbappu – alusão a Mbappé. Sempre muito em jogo, sempre a pedir o esférico, a temporizar e a fazer a equipa subir em bloco. Esteve perto de marcar na primeira parte, mas acabou por marcar um grande golo já na segunda.

Rodrigo Gomes (Estoril): Revolucionou o jogo estorilista. Cheio de técnica e velocidade, mostrou em poucos minutos que Álvaro Pacheco errou em deixá-lo no banco. Não marcou, mas esteve em dois golos e ofereceu mais um… que esbarrou no poste.

Cassiano (Estoril): O possante avançado estorilista marcou dois golos e assistiu para mais um. Infeliz na bola ao ferro. Não se pode pedir mais.