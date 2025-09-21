Ian Cathro: «A primeira parte não era a nossa equipa»
Treinador do Estoril diz não querer tirar conclusões precipitadas deste encontro
Na sala de imprensa, Ian Cathro disse que a primeira parte foi má e não representou o que vale a equipa. O treinador do Estoril referiu que não é bom tirar conclusões rápidas e continuar a trabalhar.
O que correu mal neste jogo?
Podemos fazer várias análises básicas, mas o mais importante num jogo como hoje é não tentar tirar concluir demasiado rápidas, temos de pensar um pouco mais e depois tirar conclusões. A primeira parte não representa o que é a nossa equipa nem os nossos jogadores.
Boa entrada na segunda parte não teve continuidade porquê?
Foi um jogo na segunda parte, mas é muito difícil ir atrás do resultado perante uma equipa confiante, que controla os tempos. Se vamos analisar deste jogo, não vale a pena analisar a segunda parte porque essa aconteceu depois da primeira.
A derrota dá sinais preocupantes?
Quando não ganhas um jogo de futebol, é sempre preocupante e hoje não vai ser diferente. Isto não vai dar drama, vamos trabalhar nesse sentido. Não foi um dia bom, a primeira parte não era a nossa equipa.