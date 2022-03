Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Estoril:

«Tentámos de várias formas. Defrontamos uma equipa que tentou ao máximo estar em jogo e pouco fez para jogar. Nós, iguais a nós próprios, tentámos por todos os lados. Fomos pela esquerda e pela direita, tivemos várias oportunidades para passar para a frente do marcador e, se o fizéssemos, transformávamos um jogo difícil, num menos difícil, contra uma boa equipa. Gostava que houvesse três equipas a querer jogar e só vi uma.

[ponto ganho ou dois perdidos?] Claramente foram dois pontos perdidos. Sabíamos que era um jogo difícil porque o Estoril tem boa equipa e bons jogadores. Tivemos várias oportunidades de golo, boas jogadas, mas não fomos eficazes. A equipa fez um excelente jogo porque não fugiu do processo de jogo e nunca se enervou.

[o que se passou no final?] Provavelmente devia gesticular menos. O que disse ao André foi que todos queremos um futebol positivo, um futebol bem jogado, o Gil faz tudo para promover o espetáculo. Os meus jogadores não rodeiam árbitros, não simulam penáltis, eu tento tudo para que isso não aconteça para termos um futebol melhor.

Já tive várias reuniões com os treinadores para acabar com o antijogo. Vimos de um jogo em que jogamos com menos um e jogámos o jogo pelo jogo. Mas não faz sentido fazer reuniões com os treinadores para acabar com o antijogo se os árbitros não estiverem presentes porque são os únicos que podem alterar isso. É uma preocupação minha enquanto treinador, nunca fiz antijogo, sou contra isso.

[o adversário praticou antijogo?] Não vou entrar nessa questão. O Estoril fez o que entendeu ser melhor e levou daqui um ponto. Teve o seu mérito e não vamos fazer disso um caso. O que disse ao árbitro foi que, quatro minutos num jogo destes, não faz sentido nenhum.

[falhar a aproximação ao Sp. Braga deixa-o desconsolado?] Deixou-nos com alguma tristeza porque fizemos tudo para ganhar e quisemos muito ganhar. Os jogadores demonstraram uma ambição grande. A tristeza só existe porque achamos que o jogo estava ao nosso alcance e não conseguimos ganhar. Não mais do que isso. Vamos lutar pela vitória seja em que estádio for e contra que adversário for, com esta identidade e personalidade».