Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 5-3 frente ao Estoril:

«Estou muito contente com os três pontos. Há jogos em que mais do que jogar bem é extremamente importante os três pontos e este permite-nos subir cinco lugares na tabela. Vou repetir o que disse anteriormente. Temos jogadores que chegaram mais tarde e estão a ganhar ritmo. Fizemos uma excelente primeira parte, com posse de bola e onde marcamos três golos.

Falámos ao intervalo que tínhamos de entrar na mesma fortes, manter o ritmo, mas sofremos um golo. Mesmo assim, tivemos uma boa reação, fizemos o 5-1 e depois temos de saber gerir melhor o jogo, ter mais bola e ser mais pacientes. Hoje era muito importante ganhar e estou satisfeito porque quando se marca cinco golos tenho de estar satisfeito. Temos de ser mais focados, mais concentrados, mais agressivos defensivamente, mas estou satisfeito com aquilo que os jogadores fizeram.

[sentiu que a equipa desligou depois do 5-1] Há coisas que por muito que a gente fale o subconsciente atraiçoa-nos. Num jogo com 5-1, sentimos o conforto desse resultado e acabámos por ter uma postura diferente e acabámos por ser menos agressivos na disputa de bola, começámos a falhar passes que deram situações de perigo. Mas um jogo são 90 minutos e conseguimos ganhar a um adversário valoroso e temos de estar satisfeitos.

Este é um caminho longo. Estes 15 dias fizeram-nos bem e houve muitos jogadores que puderam ganhar ritmo, como o caso do Félix, o Murilo, o Depú. Estou muito contente porque todos os jogadores dão sempre o máximo durante a semana para serem opção ao fim de semana. Temos de melhorar algumas coisas, sobretudo estas ligações entre os jogadores e quando eles se conhecerem melhor, a nossa qualidade de jogo vai ser melhor».