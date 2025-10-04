César Peixoto disse, na sala de imprensa, que gostou das duas faces reveladas pela equipa no encontro com o Estrela. O técnico do Gil Vicente lembrou que os galos foram dominadores no primeiro tempo e souberam sofrer no segundo, acabando por ter a melhor ocasião de golo quando jogavam em inferioridade numérica.

Análise ao jogo

Uma primeira parte onde fomos completamente dominadores, com o Estrela à espera para sair em transições. A equipa chegava com facilidade à área, fizemos dois golos e não me lembro de o Estrela chegar uma única vez à nossa área. Na segunda parte entrámos a tentar chegar ao terceiro golo, mas depois veio a expulsão. Aí, a equipa teve muita alma, o Estrela cresceu com bola, mas a melhor oportunidade acabou por ser nossa. Trabalho fantástico da equipa e mais um jogo com a baliza a zero. Foi o jogo com duas faces, dominamos quando tivemos de dominar e sofremos quando tivemos de sofrer.

O que mudou no Pablo da época passada para esta?

O segredo é a equipa que o ajuda porque é ela que leva a bola para ele, mas ele também ajuda muito a equipa. É um jogador que cresceu, acreditou nos feedbacks que lhe fomos dando, acreditou no trabalho e tem feito um início de época fantástico, mas é como lhe digo, ele não se pode esquecer de como se transformou, essa é a chave do sucesso. Ele se voltar a ser o Pablo que era anteriormente, não vai ter a mesma preponderância que tem hoje. Hoje o Varela não marcou, mas foi um jogador muito importante para a equipa. O Pablo está como está porque tem um concorrente como o Varela. Já marcou, já assistiu, e é isso que faz com que o Pablo não relaxe.

Como vê a possibilidade de Pablo ir à seleção de sub21?

Tanto o Pablo como o Varela são jogadores selecionáveis. Não vejo da idade deles avançados melhores e, se acontecer, a seleção vai ficar bem servida.

Varela estava frustrado no fim. O que lhe disse?

Faz parte do crescimento, era um golo importante para ele, mas é a primeira experiência na I Liga, mas são coisas que o vão crescer. Os pontas de lança vivem de golos, mas rapidamente se vai erguer porque é um miúdo humilde e trabalhador, que sabe o caminho que quer percorrer. Isso não me preocupa muito, foi na hora, agora já estão todos no balneário a festejar.

Significado do 4.º lugar?

Significa dever comprido, que o trabalho está no caminho certo e mais três pontos. Não nos deslumbramos e queremos continuar humildes. Acho que vamos fazer uma época a chatear muito gente. O 4.º lugar sabe-nos bem, mas temos de continuar a trabalhar da mesma forma.