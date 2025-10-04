Um bis de ‘Dom’ Pablo, passou a ser o melhor marcador da Liga com seis golos - os mesmos de Jesus Ramirez do Nacional -, colocou o Gil Vicente no 4.º lugar do campeonato. O emblema de Barcelos dominou a partida e nem em inferioridade numérica permitiu que o Estrela chegasse ao golo, algo que só FC Porto e Benfica conseguiram fazer.

Os galos mandaram nos primeiros 45 minutos e foram para o descanso a vencer por 2-0. Na segunda metade, o guarda-redes do Gil Vicente, Andrew, foi expulso e deixou os barcelenses em inferioridade numérica. A equipa da Amadora assumiu o jogo, mas não conseguiu marcar e quem esteve mais perto foram os minhotos, com Gustavo Varela a desperdiçar o grande penalidade.

O Gil Vicente foi dono e senhor da primeira metade. César Peixoto faz apenas uma alteração depois do bom desempenho na Luz. Joelson estreou-se a titular e atirou Agustín para o banco de suplentes. João Nuno afinou pelo mesmo diapasão e também fez apenas uma alteração depois do triunfo caseiro sobre o AVS. Rodrigo Pinho assumiu a titularidade no lugar do nigeriano Marcus.

A formação barcelense pegou no jogo desde o primeiro minuto e nunca permitiu que o emblema da Amadora chegasse com perigo à baliza à guarda de Andrew. Os galos mostravam bom entendimento coletivo, mas estavam precipitados no último passe, acabando por desperdiçar jogadas prometedoras.

Ainda assim, chegou com naturalidade ao primeiro golo pouco depois da meia hora. Kikas tentou atrasar o esférico e acabou por entregá-lo a Pablo, que não se fez rogado e abriu o marcador. Pouco depois, Chernev carregou em falta Buatu na área e, após alerta do VAR, o árbitro da partida assinalou grande penalidade. Na conversão, Pablo bisou e ampliou a vantagem.

A toada de jogo manteve-se no segundo tempo, contudo a face do desafio mudou dez minutos após o reatamento. Um erro clamoroso de Cáseres acabou por determinar a expulsão de Andrew. O médio tentou atrasar, mas Kikas estava acampado, recuperou a bola, acabando pelo guarda-redes do Gil Vicente dar mão fora da área e ver o cartão vermelho.

O Estrela aproveitou para assumir as despesas do jogo e encostar os gilistas à sua área. César Peixoto não esperou e mudou quatro peças do xadrez. João Nuno também reforçou o ataque para tentar chegar ao golo. Ainda assim, Dani Figueira queria uma estreia imaculada e foi parando a tentativas de Jorge Meireles, Encada e de Sidny Cabral. A melhor ocasião acabou por ser do Gil Vicente. Gustavo Varela foi atropelado por Renan e o árbitro assinalou de pronto o castigo máximo. Contudo, o avançado chamado à conversão, permitiu a defesa de Renan e, na recarga, acertou na trave. Foi o derradeiro lance num jogo com vitória justa dos galos.

FIGURA: Pablo (Gil Vicente)

E vão seis golos que o tornam o melhor marcador do campeonato, juntamente com Jesus Ramirez do Nacional. Diante do Estrela, Pablo bisou e deu mais três pontos ao Gil Vicente. Primeiro, aproveitou o passe errado de Kikas para abrir o marcador. Pouco depois, chamado à conversão da grande penalidade, atirou com confiança para mais um golo. Acabou por ser sacrificado após a expulsão.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Andrew

Mudou a face do jogo. Cáseres tentou atrasar o esférico para Andrew, mas acabou por isolar Kikas. O avançado tentou atirar à baliza, mas o guardião gilista acabou por defender com a mão fora da área, acabando por ser expulso. O Estrela que, até então, quase não existiu no desafio, aproveitou para assumir as despesas e começar a criar perigo junto da baliza local.

POSITIVO: Exibição de Dani Figueira

Foi a frio para o jogo, mas acabou por realizar uma excelente exibição. Dani Figueira foi chamado a jogo após a expulsão de Andrew e o guarda-redes mostrou que a equipa pode contar com ele, realizando um par de boas intervenções e dando segurança à equipa.