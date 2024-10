O galo foi a estrela mais cintilante numa tarde de chuva em Barcelos. Seis jogos depois, o Gil Vicente regressou aos triunfos depois de receber e vencer o Estrela por 3-0. Félix Correia, Fujimoto e Jorge Aguirre fizeram os curativos das mazelas sofridas na Luz na ronda anterior.

Já a chicotada psicológica não resultou na formação da Amadora, que voltou a perder. Os estrelistas bateram-se bem, mas a apatia defensiva e a grande eficácia gilista ditou o resultado. Os barcelenses somam agora dez pontos, enquanto o Estrela continua com cinco.

Poucas mexidas

Bruno Pinheiro repetiu o onze que saiu da Luz vergado a uma goleado por 5-1 diante do Benfica. Já a comissão técnica do Estrela, liderada por José Faria, fez apenas uma alteração na equipa em relação ao triunfo em casa sobre o Moreirense por 2-1. Alan Ruiz saiu da equipa e foi rendido por Tiago Mamede.

A formação estrelista entrou com mais bola, mas na primeira vez que os galos foram ao ataque marcaram. Félix Correia recuperou o esférico a meio-campo, endereçou a Mboula que devolveu ao extremo. Isolado, rematou cruzado para golo. O Estrela tentou reagir e Bucca ficou perto, após canto. Andrew, com um voo, impediu o empate.

Ainda assim, faltavam motivos de interesse no jogo, que estava meloso como o estado do tempo – chovia com bastante intensidade. No meio disto tudo, os galos voltaram a aproximar-se da baliza da formação da Amadora e, perante tanta apatia, voltaram a marcar. Fujimoto entrou na área e tentou assistir Cauê, mas Cissokho cortou e o esférico voltou para o japonês, que desta vez rematou certeiro para o fundo das redes. José Faria não gostava do que via e ainda antes do intervalo fez ir a jogo Nani e Rodrigo Pinho. No entanto, o descanso chegou com a vantagem gilista por dois golos.

Galo eficaz

A toada de jogo manteve-se no segundo tempo. O Estrela com mais bola, em busca de um golo que relançasse a discussão da partida, e o Gil Vicente na expetativa, à espera de um deslize adversário. Apesar de ter mais posse de bola, a equipa da Amadora jogava muito longe da baliza, não conseguindo ultrapassar a bem organizada defensiva gilista.

E foi assim que os galos chegaram ao terceiro. Santi Garcia recuperou o esférico a meio-campo, foi por ali fora e isolou Jorge Aguirre. O espanhol, acabado de entrar, atirou colocado para o fundo das redes. Em cima do minuto 90, os gilistas voltaram a marcar, por Sandro Cruz, mas o golo foi anulado, pelo VAR, por fora de jogo do lateral. Triunfo sem contestação do Gil Vicente.

A FIGURA: Félix Correia (Gil Vicente)

Que grande jogo, mais um, de Félix Correia. O extremo esteve incansável e foi o elemento mais desequilibrador do Gil Vicente. Abriu o marcador, a passe de Mboula, e esteve sempre em alta rotação. Frequentemente foi à defesa ajudar a equipa e ele próprio impediu diversos contra-ataques com fantásticas recuperações.

O MOMENTO: Aplauso barcelense a Nani

Foi um momento que não se vê em todos os campos, mas que se devia repetir muitas vezes. Nani entrou em campo perto do final do primeiro tempo para reforçar a formação estrelista e o público barcelense aplaudiu o campeão europeu por Portugal, reconhecendo o que o extremo fez pela seleção. Bonito momento

POSITIVO: Fujimoto (Gil Vicente)

E vão cinco golos marcados para o médio japonês. Kanya Fujimoto continua de pé quente, juntando aos golos duas assistências. Na partida de hoje, marcou num lance em que tentou assistir. Está em excelente forma.