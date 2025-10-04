Na sala de imprensa, João Nuno disse que a equipa respeitou em demasia o Gil Vicente no primeiro tempo e gostou da reação da equipa na segunda metade. O técnico do Estrela diz que a paragem no campeonato vai ser boa para implementar ideias.

Análise ao jogo

O Gil Vicente entrou melhor na primeira parte. Tivemos dificuldades na pressão, mas, mesmo assim, o Gil Vicente só estava a conseguir remates de fora da área e não podemos sofrer um golo como sofremos. A este nível não pode acontecer e logo a seguir o lance do penálti. Ao intervalo, o Gil estava a ganhar com justiça. Na segunda parte corrigimos, estávamos melhor e houve a expulsão. Eu preferia ter chegado ao 2-1 em vez de ter a expulsão. Depois tivemos algumas oportunidades, mas o Dani Figueira entrou bem e fez uma grande exibição. Na primeira parte acho que respeitamos em demasia o Gil Vicente e não foi isso que pedi. Temos muito trabalho pela frente.

Qual a sensação de se estrear na I Liga?

Foi muito boa. Foi aquilo que trabalhamos tantos anos para chegar aqui e foi especial. Triste pelo resultado, mas trabalhámos muitos anos para chegar a este nível. Acredito que vamos ficar por cá muito tempo porque temos capacidade para isso.

Paragem no campeonato vai ser boa para implementar ideias?

Infelizmente para mim e felizmente para os jogadores, temos sete jogadores nas seleções. Perdemos também o Marcus, mas, como disse, estas semanas vão ser importantes para implementar as nossas ideias. Temos muito trabalho pela frente.