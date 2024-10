O Gil Vicente aproveitou a pausa para os jogos das seleções e realizou dois testes particulares, ambos com 60 minutos, esta sexta-feira.

Na sessão matinal, em Barcelos, a equipa de Bruno Pinheiro venceu o Fafe, da Liga 3, por 2-0. Jorge Aguirre e Kanya Fujimoto - que tem estado em destaque esta época - fizeram os golos dos gilistas, a passe de Diego Collado e Félix Correia, respetivamente.

Durante a tarde, o Gil Vicente jogou no reduto do Vianense, do Campeonato de Portugal, tendo empatado a zero, numa partida que decorreu sob intensa chuva e muito vento.

O plantel gilista vai gozar folga no fim de semana e volta aos treinos na segunda-feira.