Bruno Pinheiro afirmou esta quinta-feira que quer a sua equipa «a jogar à Gil Vicente» em casa do Famalicão, no jogo deste sábado a contar para a quinta jornada da Liga.

A formação de Barcelos não perde há três jogos, e o treinador acredita que o empate na última ronda, em casa do Sp. Braga, «poderá galvanizar» os seus jogadores.

«O resultado acaba por ser curto para o que fizemos, a forma como o conseguimos dá-nos confiança», afirmou, citado pela Lusa.

«Como se trava o Famalicão? É fácil, é jogar à Gil, defender e atacar à Gil. Vamos a jogo e, no final, digo se compro o empate ou não», continuou.

Bruno Pinheiro analisou depois o mercado: nos últimos dias, saíram Maxime Dominguez e Depú e entraram João Teixeira e Pablo.

«As trocas foram ela por ela. A saída do Maxime era benéfica para ambas as partes, o Depú foi para poder potenciar o jogador num contexto em que poderia jogar mais. Os que vieram têm qualidade, vão ter que a demonstrar, mas estamos satisfeitos», garantiu.

Com o meio-campo desfalcado, o técnico admitiu que talvez tenha de recorrer à formação: «Temos bons atletas e alguns com boas perspetivas de se juntarem ao plantel sénior. Estamos em sintonia, clube e treinador, preferimos ter um plantel mais curto e, quando acontecem estas situações, promover estes atletas da formação, do que ter um plantel mais cheio e tapar esses jogadores. Muito provavelmente irá passar por aí, pelo menos até janeiro, e depois veremos as respostas, porque não basta boa vontade, têm de mostrar qualidade.»

O Gil Vicente joga em casa do Famalicão este sábado, a partir das 20h30.