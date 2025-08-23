César Peixoto e o mercado: «Ainda tudo pode acontecer»
Treinador do Gil Vicente disse estar satisfeito, para já, e falou ainda do regresso de Murilo Souza ao clube
Treinador do Gil Vicente disse estar satisfeito, para já, e falou ainda do regresso de Murilo Souza ao clube
César Peixoto comentou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, a atuação do Gil Vicente no mercado e reconheceu que ainda pode haver entradas e saídas nos gilistas.
Mercado gilista e chegada do reforço Murilo Souza
«É um jogador que conhece a casa e o campeonato. Ainda precisa de ganhar índices físicos, mas vai aportar qualidade à equipa. Estou satisfeito com o plantel, mas enquanto o mercado estiver aberto tudo pode acontecer.»
A importância do jogo frente ao FC Porto
«Entrámos como equipa e saímos como grande equipa, competitiva durante 90 minutos, numa derrota que sinto que foi por números exagerados [2-0]. Crescemos nesse jogo e isso vai ajudar-nos a ser mais consistentes ao longo da época.»
Qualidade da equipa do Famalicão
«O Famalicão manteve jogadores importantes e o mesmo treinador, o que dá estabilidade. É uma equipa que com muita qualidade individual e que gosta de ter bola. Acabou muito bem o campeonato passado. Manteve o mesmo treinador que já tem algum tempo de trabalho. E isto acho que é um ponto muito forte que o Famalicão tem para este arranque positivo da época. Com a ideia já muito bem assimilada.»