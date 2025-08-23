César Peixoto comentou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, a atuação do Gil Vicente no mercado e reconheceu que ainda pode haver entradas e saídas nos gilistas.

Mercado gilista e chegada do reforço Murilo Souza

«É um jogador que conhece a casa e o campeonato. Ainda precisa de ganhar índices físicos, mas vai aportar qualidade à equipa. Estou satisfeito com o plantel, mas enquanto o mercado estiver aberto tudo pode acontecer.»

A importância do jogo frente ao FC Porto

«Entrámos como equipa e saímos como grande equipa, competitiva durante 90 minutos, numa derrota que sinto que foi por números exagerados [2-0]. Crescemos nesse jogo e isso vai ajudar-nos a ser mais consistentes ao longo da época.»

Qualidade da equipa do Famalicão

«O Famalicão manteve jogadores importantes e o mesmo treinador, o que dá estabilidade. É uma equipa que com muita qualidade individual e que gosta de ter bola. Acabou muito bem o campeonato passado. Manteve o mesmo treinador que já tem algum tempo de trabalho. E isto acho que é um ponto muito forte que o Famalicão tem para este arranque positivo da época. Com a ideia já muito bem assimilada.»