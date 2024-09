Num duelo de vizinhos, o Gil Vicente travou a subida do Famalicão ao segundo lugar da Liga. Os famalicenses marcaram primeiro, mas os gilistas marcaram no reatamento e obrigaram à divisão de pontos no dérbi do Minho, que acaba por se ajustar.

Para os de Famalicão, foi o segundo jogo consecutivo sem ganhar e a primeira vez que perde pontos perante os seus adeptos. Já os galos somaram o terceiro empate consecutivo – Estoril e Sp. Braga, sem marcar golos – e seguem a meio da tabela.

Famalicão mais eficaz

Armando Evangelista fez duas alterações em relação ao jogo com o Vitória de Guimarães. Francisco Moura mudou-se para o Dragão e o reforço Rafa Soares assumiu a titularidade, enquanto Mario Gonzalez rendeu Rochinha no ataque. Já Bruno Pinheiro trocou apenas um homem no onze depois do empate caseiro com Sp. Braga. Tidjany Touré saltou para o banco de suplentes e foi rendido por Mboula.

Os galos entraram melhor no desafio e podiam ter chegado ao golo bem cedo. A equipa de Barcelos conseguia condicionar a saída de bola dos famalicenses e conseguia chegar à baliza de Zlobin com alguma facilidade. Fujimoto, Sandro Cruz e Rúben Fernandes podiam ter inaugurado o marcador, mas foram os locais a conseguir. Após um livre na esquerda, batido por Sorriso, Mario Gonzalez aproveitou a apatia defensiva barcelense para marcar. Golo no primeiro remate à baliza forasteira.

O Gil Vicente não baixou os braços e, pouco depois, Cauê, após jogada individual de Gbane, remata para defesa segura de Zlobin. Aos poucos, o Famalicão foi melhorando e descobrindo o caminho para sair a jogar desde o guarda-redes. No melhor período dos locais, Gustavo Sá e Sorriso obrigaram Andrew a brilhar. O primeiro rematou de fora da área e o segundo, isolado, viu a perna do guardião brasileiro evitar o golo.

Galo reage após descanso

Os gilistas voltaram a entrar melhor no segundo tempo, mas desta vez trouxeram do balneário eficácia. Logo após o reatamento, Félix Correia ganhou o esférico na esquerda, tabelou com Fujimoto e, já na área, atirou fora do alcance de Zlobin. Estava feita a igualdade e reposta a justiça no marcador.

A divisão de pontos não agradava a nenhum dos lados e, por isso, as duas equipas continuaram em busca do golo da vitória. Fujimoto, de fora da área, tentou, porém, o esférico saiu por cima. Do outro lado, Aranda partiu os a dois defesas gilistas e assistiu Rafa Soares, que rematou para mais uma excelente defesa de Andrew.

Com a partida a caminhar a passos largos para o fim, os treinadores foram refrescando as equipas, mas o objetivo continuava o mesmo: chegar ao triunfo. Até ao final, destaque para um remate à entrada da área de Mory Gbane, após excelente jogada coletiva, para grande defesa de Zlobin.

A FIGURA: Félix Correia

Que grande jogo fez Félix Correia. Foi sempre o jogador mais ativo dos galos e o responsável pelas principais jogadas de perigo barcelenses, ajudando, também, a defender. O extremo iniciou e concluiu a jogada do empate, um golo de belo efeito do Gil Vicente.

O MOMENTO: Golo de Mario Gonzalez

Foi aposta ganha de Armando Evangelista. O técnico deu a titularidade a Mario Gonzalez e na primeira oportunidade que teve deu vantagem ao Famalicão. O avançado espanhol apareceu bem posicionado para faturar o primeiro golo da temporada.

POSITIVO: Ambiente no estádio

Foi um verdadeiro dérbi, dentro e fora de campo. Se dentro das quatro linhas as duas equipas batalhavam por cada bola como se fosse a última, nas bancadas os adeptos puxaram do primeiro ao último minuto pelos seus emblemas. Os vizinhos deram um bom espetáculo e um exemplo de fairplay.