FIGURA: Gustavo Sá (Famalicão)

Foi o jóquer dos famalicenses. Gustavo Sá jogou na posição dez e foi ele o desbloqueador do jogo. Com Roan Wilson sempre muito longe, o jovem internacional pelos sub20 aparecia entrelinhas a criar perigo. Marcou o primeiro e esteve na jogada do segundo. Aposta ganha.

MOMENTO DO JOGO: Terceiro golo do 'fama'

Contra-ataque perfeito do Famalicão matou o jogo. Três jogadores bastaram para o concretizar. Luiz Júnior deu em Francisco Moura que isolou Chiquinho para o golo. A perfeição não existe, mas…

OUTROS DESTAQUES

Chiquinho (Famalicão): Foi sempre um dos jogadores mais perigosos do Famalicão e foi ele que matou o jogo. Sempre muito ativo na direita, apareceu no momento certo para, já de ângulo apertado, fazer o terceiro golo.

Dominguez (Gil Vicente): Jogou descaído para o lado direito e não teve tanta influência na partida como de costume. Ainda assim, quando foi chamado à ação decidiu quase sempre bem e ainda marcou o golo que manteve esperança nos galos.