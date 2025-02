O Famalicão foi a Barcelos vencer o Gil Vicente e acentuou a crise barcelense. Os galos vão na quarta derrota consecutiva e mostraram que não estão talhados para vencer dérbis do Minho, não tendo vencido nenhum dos seis já disputados.

Já os famalicenses estão numa fase ascendente, somando o quarto jogo sem perder e o segundo consecutivo a triunfar fora de portas. Com os três pontos conquistados, subiram ao 9.º lugar do campeonato.

Num desafio equilibrado, os de Famalicão mostraram maior eficácia. Justin de Haas abriu o marcador, em cima do descanso, e, no reatamento, Sejk aumentou a contagem forasteira, deitando por terra a esperança gilista em alcançar um bom resultado.

Eficácia visitante ao cair o pano

Bruno Pinheiro fez três alterações depois da derrota com o Sp. Braga. Aguirre castigado e Cáseres lesionado foram rendidos por Carlos Eduardo, em estreia a titular, e por Castillo. De fora ficou também o central Marvin, fazendo regressar o capitão Ruben Fernandes. Já Hugo Oliveira mudou apenas uma peça no onze, já esperada, após o empate caseiro com o Vitória de Guimarães. O castigado (cinco amarelos) Mihaj foi substituído por Léo Realpe, em estreia na Liga.

Os primeiros 45 minutos foram equilibrados e as duas equipas tiveram oportunidades para abrir o marcador. A ‘sorte’ acabou por sorrir ao Famalicão, já a fechar o primeiro tempo. Fujimoto teve nos pés a primeira ocasião de golo, após boa jogada coletiva do galo, mas o remate saiu frouxo e Carevic defendeu. Na resposta, Sejk apareceu na cara do golo e viu Andrew, com uma mancha, a impedir o golo.

Do outro lado, Carevic não quis ficar atrás e, com uma fantástica defesa, impediu o golo de Sandro Cruz, que cabeceou ao segundo poste após cruzamento de Zé Carlos. Os forasteiros acabaram por ser mais eficazes. Quando já se esperava pelo intervalo, os famalicenses chegaram à vantagem. Gustavo Sá apareceu do lado esquerdo a cruzar, com conta, peso e medida, para a cabeçada certeira de Justin de Haas, que só parou quando balançou a rede.

Galo falhou, Sejk selou o resultado

Os galos tiveram uma reentrada enérgica, mas os intentos de chegar à igualdade esbarraram na trave. Bermejo apareceu na direita e com um centro/remate acertou em cheio no ferro. Contudo, a papel químico do primeiro tempo, o Famalicão voltou a ser mais eficaz. Sorriso tirou cruzamento da direita, Aranda apareceu ao segundo poste a assistir de cabeça para a entrada de rompante de Sejk para golo.

Bruno Pinheiro tentou refrescar a frente de ataque e Hugo Oliveira respondeu na mesma moeda. Os gilistas tentavam reduzir e relançar a partida, mas os famalicenses mostravam-se bem organizados e não permitiam grande veleidades. Quando os galos conseguiam chegar à área com perigo, mostravam-se perdulários. Assim aconteceu com Félix Correia, que após cruzamento da esquerda, atirou escandalosamente por cima. Em contra-ataque o Famalicão podia ter ampliado o marcador, por Topic e Gil Dias, mas o marcador não mais se alterou.

No final, Bruno Pinheiro não se livrou de ouvir muitos assobios e ver lenços brancos.

FIGURA: Justin de Haas (Famalicão)

Após uma primeira parte equilibrada, o defesa central foi à área contrária mostrar à equipa o caminho do golo. Justin de Haas apareceu a cabecear para o golo em cima do descanso, dando outra tranquilidade à equipa e uma preciosa vantagem. A defender, esteve também irrepreensível.

MOMENTO DO JOGO: Bola na trave de Bermejo

Foi o lance que podia ter relançado a partida. Já na segunda metade, com o resultado na margem mínima, Bermejo, com um centro/remate, acertou em cheio na barra. Não deu a igualdade ao galo e, logo depois, o Famalicão fazia o segundo e arrumava as contas do jogo.

POSITIVO: Léo Realpe (Famalicão)

Estreia absoluta em jogos da I Liga e uma exibição de encher o olho. O defesa central mostrou-se sempre seguro e nunca vacilou perante jogadores mais experientes. Boa exibição.