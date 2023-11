João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória de 3-1 frente ao Gil Vicente:

«As vitórias são sempre muito importantes. No nosso caso está a possibilidade de perceber se a equipa está a evoluir como queremos. Para nós é muito importante e se for sobre vitórias, melhor. Hoje encontrámos várias coisas positivas no nosso jogo, coisas que podemos melhorar, o que não aconteceu no último jogo. É uma vitória robusta e confortável.

Entrámos bem, tivemos alguns remates, mas houve um momento em que ficamos intranquilos e, sem cometer erros, podemos ficar intranquilos como aconteceu noutros jogos. Precisamos de dez ou quinze minutos ficamos a perceber o que acontecia e depois o golo do Gustavo tranquilizou. Ficamos confortáveis no jogo porque conseguimos variar o jogo e para ajudar a isto surgiu o segundo golo.

[exibição de Gustavo Sá] O Gustavo Sá é um menino que está a começar a aprender coisas diferentes, já foi utilizado numa posição diferente, conseguiu explorar bem o espaço entrelinhas, mas também tem capacidade de jogar mais baixa. Hoje fez um excelente jogo, ajuda-o a evoluir, mas é um processo ainda longo.

[equipa jovem] Há prós e contras ter equipas jovens. O momento que falei no possível penalti contra nós, foi aí que percebemos que equipa fica ansiosa porque é bastante jovem. É preciso que estes jovens jogadores joguem, tal como o Gustavo Sá que no ano passado ainda era júnior».