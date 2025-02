No dérbi minhoto que encerrou a 22.ª ronda da Liga, o Gil Vicente foi derrotado pelo Famalicão, por 0-2. Depois de De Haas inaugurar o marcador, aos 45m, o avançado Sejk ampliou a vantagem, aos 60m.

Ao cabo de quatro rondas a pontuar, o Famalicão é nono, com 28 pontos. Segue-se a receção ao Moreirense (11.º), na noite de domingo (20h30).

Por sua vez, o Gil Vicente encaixa a quarta derrota consecutiva no campeonato, permanecendo no 14.º posto, com 22 pontos. Desta forma, os gilistas guardam três pontos de vantagem sobre o posto que obriga a play-off de manutenção, onde permanece está o AVS (16.º).

Na próxima ronda, o Gil Vicente visita o Casa Pia (6.º), na tarde de sábado (15h30).