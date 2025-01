Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 3-1 frente ao FC Porto:

«Foi um jogo dificílimo, com muitas emoções dos dois lados. Acabámos por ser felizes. Marcámos numa boa jogada, sofremos o empate e depois somos felizes em conseguir marcar logo de seguida o segundo golo. Facilita sempre estar na frente contra estas equipas e ajudou-nos bastante. Depois fizemos o 3-1 num lance que me parece penálti claro, jogo muito difícil, mas satisfeito com os três pontos.

[que expetativas depois de sete jogos sem perder] Aprendi a não ter grandes expetativas na vida. Aprendi a viver jogo a jogo e é nisso que me foco, é indiferente o momento. Se é verdade que hoje temos uma sequência positiva de resultados, é verdade também que no passado tivemos uma sequência negativa e soubemos lidar com ela. A melhor forma é focar já no próximo jogo. Não valorizo a sequência de sete jogos sem perder.

[expulsão de Bruno Pinheiro] A expulsão faz parte do jogo, as emoções estão à flor da pele, o jogo estava disputadíssimo e faz parte.

[o que fez a diferença neste jogo?] Tentámos ter uma estratégia defensiva no início do jogo. Queríamos pressionar os centrais, mas não conseguimos e optamos por baixar o Fujimoto. A partir daí equilibramos as contas no meio e dificultamos mais a vida ao Porto.

[saída de Fujimoto ao intervalo] O Fujimoto tem características muito específicas e numa fase em que senti que a equipa não tinha bola, já não me interessava tê-lo em jogo. O Fujimoto é muito útil quando temos bola. Metemos o Santi e em boa hora o fizemos, acho que foram mexidas felizes.

[exibição de Pablo] O Pablo está num excelente momento e por isso está a jogar. Temos de facto um reforço belíssimo que é o Pablo, neste momento posso dizer isso, e vamos tentar prolongar esse momento».