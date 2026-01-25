César Peixoto: «Não vamos ao Dragão para jogar bonito e perder»
Treinador do Gil Vicente aponta à vitória na visita ao FC Porto
César Peixoto anteviu neste domingo a deslocação ao FC Porto, na 19.ª jornada da Liga, duelo agendado para segunda-feira (20h15). O jogo entre o líder do campeonato e o quarto classificado vai ser arbitrado por António Nobre.
Gil de olho na surpresa
«Nós não vamos ao Dragão para jogar bonito e perder por três ou quatro. Vamos lá para competir, como temos feito. Não vamos facilitar em nada e vamos lutar pelos três pontos. O FC Porto é a melhor equipa do campeonato. Uma equipa muito forte, que sofre poucos golos e que nos vai causar muitos problemas. Ainda assim, não vamos abdicar da nossa ideia, nem de competir pela vitória, como fazemos frente a qualquer adversário, seja onde for.»
«Não vamos lá meter o autocarro, a não ser que o FC Porto nos obrigue. Quando tivermos bola vamos tentar implementar o nosso jogo, que é a nossa matriz e que nos tem dado este caminho de sucesso.»
Momento promissor
«Nos últimos 11 jogos temos apenas uma derrota, o que é fantástico. Houve jogos em que tivemos muito volume ofensivo e criámos oportunidades, mas os adversários marcaram nas poucas vezes que foram à frente.»
Mercado a mexer
«Tenho muita confiança no nosso plantel e quem vier tem de acrescentar. Não vamos contratar só para criar número. Sabemos bem o que queremos e isso não vai mudar.»